DSWD Secretary Erwin Tulfo, binisita ang mga lugar na tinamaan ng Bagyong Karding sa Quezon at Aurora

Binisita ni Department of Social Welfare and Development (DSWD) Secretary Erwin Tulfo ang mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Karding sa lalawigan ng Quezon at Aurora para tukuyin ang lawak ng pinsala rito at pangunahan ang pamamahagi ng tulong-pinansyal sa mga biktima ng kalamidad.

Tumanggap ng tig-P10,000 ang may-ari ng mga totally-damaged na bahay at P5,000 naman para sa bahay na bahagyang nasira sa bagyo.

Namigay rin ang DSWD ng tig-₱5,000 sa 475 pamilya sa Dingalan, Aurora na grabeng naapektuhan ng bagyo samantalang namahagi naman ng food pack at tubig ang DSWD-Field Office III para sa 2,000 pamilya rito.

Sa kasalukuyan, umaabot na sa ₱1.4 milyon ang karagdagang halaga na naipamahagi ng DSWD sa mga lugar na apektado ng bagyo sa Region 2, 3 at 5.(Jonas B. Garsota)

Abantelliling with Ritz Azul