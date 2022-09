DSWD Field Office 1 nagsagawa ng feeding program sa Ilocos Norte

Namahagi ng gatas, prutas at gulay ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office 1 para sa mga mag-aaral ng Child Development Center sa Adams, Ilocos Norte noong Setyembre 22, 2022.

Ayon sa DSWD Field Office 1, nasa 80,152 na mag-aaral ang inaasahang matutulungan ng Supplementary Feeding Program (SFP). Bukod sa feeding program ay nagsagawa rin ang DSWD Field Office 1 ng pagsuri sa timbang, wastong paghuhugas ng kamay at tamang paraan ng pagsisipilyo.

Ang nasabing programa ay tatagal ng 60 na araw.

