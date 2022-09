Driver na nag hit-and-run sa street sweeper, kinasuhan

Sinampahan na ng kasong kriminal sa Parañaque City Prosecutor’s Office ang driver na nag-hit-and-run sa 63-anyos na street sweeper sa lungsod noong Sabado.

Nahaharap sa kasong resckless imprudence resulting in serious physical injuries ang sport utility vehicle (SUV) driver na si Raymond Zaparain. Nahagip pa sa CCTV ang tangkang pagtakas nito matapos niyang masagasaan ang street sweeper na si Dorren Bacus habang nagwawalis ito sa kanto ng Elizalde at Aguirre Ave., sa BF Homes, Parañaque City bandang alas-7:30 ng umaga.

Isinugod sa Ospital ng Parañaque ang biktima para gamutin. Nag-viral naman ang nasabing video dahilan para bumuhos ang tulong sa biktima.

Samantala, sinabi ng anak ng biktima na si Jade na walang awang nilimas ng isang scammer ang P76,000 na donasyon para sa kanyang ina sa Gcash.

Nagpakilala umano itong kinatawan ng isang charity organization na nais tumulong sa kanyang ina. Naisumbong na nila ang nangyari sa Anti-Cybercrime Group ng Philippine National Police na nangako naman na tutulong para maibalik ang donasyon at madakip ang suspelk. (Betchai Julian)