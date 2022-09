Dinalaw ng Patay

Mga ka-Misteryo Totoo ang lagi kong kasabihan na “Kapag hindi ka nakadalaw sa namatay, Ikaw ang dadalawin ng Patay!”

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo, Alamin ang Totoo!”

Lumapit sa Misteryo si Eleonor ng Makati at nagtanong kung totoo bang dinalaw siya ng patay?

Misteryo: “Bakit mo nasabing dinalaw ka ng patay?”

Eleonor: “Not sure kung totoong dinalaw ako kasi sa pagtulog ko yun nang dinalaw ako ng namatay kong daddy. Kaya ako nagtanong sa inyo baka kasi bad omen yun, kaya ayun nag katok ako ng 3 beses sa wooden door namin. Pero sa palagay ho ba niyo bad yun? Ayaw ko may mamatay sa family namin.”

Misteryo: “I don’t think it’s a bad omen kung may dumalaw sa pagtulog mo and maganda naman ang ipinakita, it’s a good sign. Ano ba ang ginawa ng daddy mo in your sleep?”

Eleonor: “Naka-smile siya. He approached me at ang saya-saya namin with my mom. Ang sabi ko nga si daddy ang baby ni mom. Then may 2 other persons pa nag-appear – both dead relatives namin and they’re smiling too.”

Misteryo: “Aba ang saya pala ng visitors mo. Kaya good vibes yung visit nila sayo. Alam mo ang dead relatives natin they can still visit us kahit nasa kabilang buhay na. Lalu na kung you feel you missed them they will visit you. Hindi totoo na kapag namatay na wala na silang chance to visit

us. Of course they can still visit us hindi naman sila prisoner sa kabilang dimension. But there’s a belief na they can only visit us while they’re are still here in our dimension. But I believe kahit naka-ascend na sila sa Heaven they can still visit us.”

Eleonor: “Salamat at na-enlighten ako kasi Akala ko bad. Happy naman siya at pati yung relatives namin. Ang ganda nga ng gising ko after that visit in my dream

Mga ka-Misteryo kung may katulad kayong experience please feel free to share send it to misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang www.reytsibayan.com at abante.com.ph.