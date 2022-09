Cristine hanap ay sakit ng katawan

Tila naghahanap ng sakit ng katawan ang aktres na si Cristine Reyes. Kahit kasi nakakaramdam na siya ng lower back pain ay sige pa rin siya sa pagyo-yoga. Ending, bumagsak siya na una ang likod at lalo tuloy lumala ang kanyang kondisyon.

Ibinida pa ni Cristine sa kanyang social media accounts ang katigasan ng ulo.

“I have had 2 orthopedic surgeons check my lumbar MRI last week and a third opinion early this morning from an arthroscopic surgeon. I’ve been experiencing excruciating lower back pain.

“All 3 surgeons said the same thing,” post ng aktres nitong Martes.

Ngunit kahit na alam na niya ang resulta ng check-up, nagpilit pa rin siya sa kanyang daily routine.

“But here I am today. Awesomely flipped over and slammed my back,” aniya pa.

Makikitang pinipilit niyang mag-head stand na straight, ngunit na-out balance siya at lumagapak ang likod sa sahig.

“I will be expecting massive muscle spasm later due to that classic fail I recorded just now, apparently I have a mild disc bulge in my lumbar.

“At least I now have prescription medz,” kuwento pa ni Cristine.

Imbes na bumilib sa determination niya ang mga netizen ay pinag-alala pa niya ang mga ito.

“Ingat palagi lalo tayo mga single mom mga anak natin ang inspirasyon pra humugot ng lakas.”

“Careful maam, but i’m amazed sa dedication mo, keep safe and be well.”

Ilan lang ‘yan sa payo sa kanya ng mga fans.

Gumaganap si Cristine bilang single mother na si Joanne sa movie na “Wedding Dress” kasama si Xia Vigor na mapapanood na sa Prime Video. (Batuts Lopez)