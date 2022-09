Condotta sandata ng Lady Troopers

HANDA nang mag-ingay para sa United Auctioneers-Army Lady Troopers si Canadian spiker Laura “Loudy” Condotta upang tulungan si star hitter Jovelyn Gonzaga sa darating na Premier Volleyball League (PVL) Reinforced Conference simula Oktubre 8.

Ipinaparada ng 25-anyos na Canadian outside spiker ang kanyang laro sa dalawang bahagi ng volleyball court, kung saan humahataw rin ito sa lokal at pandaigdigang beach volleyball tournaments.

Susubukan ng 5-foot-8 Canadian hitter na buhatin ang Lady Troopers na mahigitan ang nakuhang semifinal spot sa pagkuha ng 3-3 kartada sa eliminasyon ng Invitational Conference, subalit lubusang inalat sa semifinal round-robin sa 0-4 para sa kabuuang 5th place na tinapos naman ang kanilang samahan sa Black Mamba para sa bagong pakikipagsanib sa United Auctioneers Inc.

“A TOUGHER and REINFORCED ARMY Volleyball Team will emerge! We are proud to announce our partnership with the Leading Auction Company in the Philippines, UNITED AUCTIONEERS INC. Please watch and support us as we journey to grab the crown in the upcoming PVL Reinforced Conference 2022 this October!” ayon sa kanilang official Facebook page.

Bago tapikin si Condotta ng UA-Army ay nauna muna itong nagpasiklab sa Brock University Badgers sa Canada taong 2015 hanggang 2020.

Lumipad ito patungong Switzerland upang maglaro sa Raiffeisen Volley Toggenburg at AEK Larnaca sa Cyprus.

Inaasahan itong magbibigay ng matinding pwersa sa hatawan kasama si Gonzaga upang makuha ang podium finish ng koponan na pinakamataas na nakuha noong 2019 Reinforced Conference na tinulungan nina Olena Lymareva-Flink ng Ukraine at American Jenelle Jordan. (Gerard Arce)