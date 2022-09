Brownlee, Ginebra lulusawin Painters

Mga laro ngayon: (MOA Arena)

3:00pm – Magnolia vs Terrafirma

5:45pm – Ginebra vs Rain or Shine

TULOY na ang unang salang ng Ginebra crew ni coach Tim Cone sa PBA Commissioner’s Cup ngayong araw sa MOA Arena.

Main game ng double-header ang Gins laban sa Rain or Shine na biktima ng NLEX 96-90 noong Biyernes sa unang salpukan ni coach Yeng Guiao at dating team Road Warriors.

Naudlot ang conference debut nina Justin Brownlee, LA Tenorio, Stanley Pringle, Christian Standhardinger, Japeth Aguilar at Scottie Thompson noong Linggo nang kanselahin ang mga laro sa Pasay venue din dahil sa super typhoon Karding.

Matatasahan din kung nakapag-adjust na si Jamie Malonzo sa Gins.

Mula NorthPort, napunta ng crowd darlings si Malonzo kasama si Von Pessumal ng San Miguel sa three-team trade bago ang midseason conference.

Nakipagpukpukan sa NLEX ang Elasto Painters bago tumukod sa dulo.

Positive ang kontribusyon ng bench boys ni Guiao sa pangunguna ng 10 points ni Mike Nieto, 9 at 8 nina Andrei Caracut at Jewel Ponferrada, at si Nick Demusis na kumalawit ng 9 rebounds. (Vladi Eduarte)