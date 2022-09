Atty Epres tinalagang CHR chair

May bago nang commissioner ang Commission on Human Rights (CHR).

Hinugot ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos si lawyer Beda Epres mula sa Office of the Ombudsman (OMB) upang maging bagong commissioner sa ilalim ng 6th Commission En Banc.

Pitong taong magsisilbing CHR commissioner si Epres (2022-2029), kapalit ni retired commissioner Roberto Eugenio Cadiz.

Si Epres, 51-anyos, ay isang alumnus ng Far Eastern University (Political Science, 1990) at Arellano University School of Law (1995). Pumasa siya sa Bar Examinations noong 1995.

Nagsimula ang career ni Epres bilang opisyal ng National Power Corporation at part-time lecturer sa FEU.

Taong 1997 nang magtrabaho siya sa OMB bilang Graft Investigation and Prosecution Officer I sa Military and Other Law Enforcement Offices.

Binanggit ng CHR ang matibay na pundasyon at karanasan sa gawaing pagsisiyasat ni Epres bilang basehan kaya karapat-dapat itong maging komisyuner nila. (Issa Santiago)