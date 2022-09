32 binayo ni ‘Karding’ nasa state of calamity

Umaabot na sa 32 mga bayan at lungsod sa bansa ang isinailalim sa state of calamity dahil sa pinsalang iniwan ng paghagupit ng Super Typhoon Karding noong Linggo.

Ito ang inihayag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles mula sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) sa ipinatawag na cabinet meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang nitong Martes.

Ayon kay Angeles, nakapagtala ang NDRRMC ng walong patay dahil sa paghambalos ng bagyong Karding habang tatlo pa ang hinahanap ngayon ng mga rescuer.

Mahigit 60,000 katao aniya ang naapektuhan ng bagyo at mahigit 46,000 na indibidwal ang nananatili pa hanggang ngayon sa mga evacuaution center sa mga lugar na matinding binayo ng bagyo.

Batay naman sa report ng Department of Social Welfare and Development (DSWD), minimal lamang aniya ang naging pinsala ng bagyo sa buhay ng publiko dahil sa maagap na abiso at paglilikas sa mga mamamayang nakatira sa mga peligrosong lugar na dinaanan ng bagyong Karding.

“Ang sabi ng DSWD dahil na-preposition ang mga relief goods at pre-evacuated ang potential victims, the damage is minimal in terms of the cost of human lives and injuries. Nasasanay ang mga tao doon sa pag-evacuate sa mga early warning at maayos na sistema sa pag-e-evacuate at pag-early warning sa ating potential victims in disaster paths,” dagdag ni Angeles.

Samantala, naglaan ang DSDW ng kabuuang P1.1 bilyon para sa pamamahagi ng cash aid sa mga biktima ng bagyo.

“Ito ay bahagi ng Assistance to Individuals in Crisis Situations (AICS) program sa utos ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa agarang pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayang naapektuhan ng Super Typhoon Karding,” ani Angeles.

Ang AICS ay isa aniyang programa ng DSWD na namamahagi ng tulong-pinansyal sa mga nangangailangan bukod pa sa ipinamamahagi ng kagawaran na pagkain, tubig, matutuluyan at kahit na mga damit. (Aileen Taliping/Prince Golez)