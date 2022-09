2 alagad ng sining lumarga sa Pulso Pilipinas II

Matutunghayan na ang ikalawang bahagi ng Cultural Center of the Philippines (CCP) Dance Series (LIVE!) 2022 na Pulso Pilipinas II: Alay Nina Alice at Agnes.

Ipapamalas ng mga pambato sa Filipino dance repertoire sa mixed program ang mga piling classic iconic works sa pamamahala ng dalawang National Artists for Dance na sina Alice Reyes and Agnes Locsin.

Tampok sa nasabing production ang “Igorot”, “Moriones” at “Elias at Salome” ni Agnes Locsin, gayundin ang “Carmina Burana” ni Alice Reyes

Si Alice Reyes ay kinikilala sa natatangi niyang Filipino modern dance idiom. Isa siya sa mga haligi ng Philippine Dance dahil ang kanyang mga gawa at kontribusyon ay naging susi sa pag-unlad ng sining sa bansa. Siya ang naging kauna-unahan sa Pilipinas na nagpakilala ng Modern Dance.

Si Agnes Locsin naman na kinikilala bilang pioneer ng neo-ethnic sa istilo ng sayaw ay dating Artistic Director at chief choreographer. Nagsilbi din siyang guro, mentor, storyteller at trailblazer.

Ilan sa kanyang minarka ang Igorot, Bagobo, Babaylan, Taong Talangka, Encantada, Elias, at La Revolucion Filipina, na naitanghal sa buong Pilipinas at sa mundo.

Si Locsin ay idineklara kamakailan ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang National Artist for Dance at iginawad sa Palasyo ng Malacañang noong Hunyo 10, 2022. Habang si Reyes ay idineklara bilang Pambansang Alagad ng Sining para sa Sayaw ni Pangulong Benigno S. Aquino III noong Abril 14, 2016.

Ang second part ng CCP Dance Series (LIVE!) ay gaganapin sa Setyembre 30, 8:00 PM (Gala Night); Oktubre 1, 2022, 3:00 PM at 8:00 PM, at Oktubre 2, 2022, 3:00 PM sa CCP Main Theater. Tumawag lang sa CCP Box Office sa 8832-3704, CCP Production Management Services Division sa 8832-2314 o bumista sa www.culturalcenter.gov.ph.