Yassi handa nang bumuo ng sariling pamilya

Hayagan nang ibinida ni Yassi Pressman ang relasyon nila ng boyfriend na si Jon Semira sa exclusive interview sa kanya ni Toni Gonzaga.

Nagkuwento kasi si Yassi sa struggles niya in life mula noong nag-uumpisa pa lang siya sa showbiz kumpara sa estado niya ngayon.

Masasabi nga raw ni Yassi na financially ay maayos na ang lagay ng pamilya nila ngayon. At in her late 20s, it’s about time na rin daw na isipin naman niya ang kanyang sarili.

“Dati takot ako eh, takot akong mag-trust, takot akong magkaroon ng sariling pamilya or anything. So now, nakita ko na na okay ‘yung kapatid ko, may work na ulit. Naibigay ko na ‘yung bahay for my family.

“Now I’m starting to think of myself,” esplika ni Yassi.

Mula raw kasi noong 6 years old siya ay breadwinner na siya sa kanilang pamilya.

“Yan ang stage na you’re thinking of settling down, finding the right partner,” sundot naman ni Toni.

“Oo. I’m not scared anymore. Nakakatakot kasi from a broken family,” tugon naman ni Yassi.

“So are you in love right now?” tanong pa ulit ni Toni.

“I’m super happy! Wow!” kinikilig na sagot naman ni Yassi, at doon na pinakita ang photos nila together ng dyowa niyang si Jon.

“What is the state of your heart?” ask pa ng “Toni Talks” host.

“Ah…whole!

“I always take care of my heart, but may nagsu-support with the assistance of the caring,” pakli pa ni Yassi na kitang nahanap na ang tamang tao sa kanyang buhay.

Kamakailan ay may pahaging na si Yassi sa kanyang Instagram.

“Maybe it’s time…for another movie! More Than Blue still streaming haaard on Netflix. ILY guys,” caption ni Yassi sa kanyang post. Pero kapansin-pansin na ang photo na pinili niya ay ang eksena sa movie kung saan kinakasal siya.

Nangangamoy engagement ah! Ano na, Jon? (Batuts Lopez)