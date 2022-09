Wagi ang boobey, wetpaks: Ivana mas kaelya-elya kay Zeinab

Hindi pa ba kuntento si Ivana Alawi sa mga million view na nakukuha niya sa kanyang YouTube channel? Heto nga at tila sumungkit pa siya ng atensyon mula sa mga fan ng social media influencer na si Zeinab Harake.

Sanib-puwersa sina Ivana, Zeinab sa vlog niyang “Sisters for A Day”.

Mapapanood sa vlog ni Ivana ang pagrampa ng dalawa ng isang buong araw sa iba’t ibang lugar.

Kumain sila ng fishball sa kalye, naglakad sa Manila by the Bay sa MOA.

Bumisita riin sa dessert amusement park at nag-shopping, at sa huli ay kumain ng pizza.

Baliwan lang ang dalawa, na walang ginawa kundi magharutan, magtawanan.

Parang si Herlene Budol si Zeinab dahil sobrang galawgaw, at pati sa pananalita niya na parang jologs.

Pero, kung pagandahan, paseksihan ang pag-uusapan, lamang na lamang si Ivana kay Zeinab. Bukod sa malaki ang boobs ni Ivana, mas matambok ang puwet nito.

Hirit nga nila, mas kaelya-elya si Ivana kay Zeinab, ha!

Vice pinagdasal mga magsasaka

Sabay-sabay na humingi ng awa sina Vice Ganda, Kim Chiu, para sa mga magsasaka na naapektuhan ng bagyong Karding.

Naantig ang puso nina Vice, Michelle at Kim sa nag-viral na video ng magsasaka na kinunan ang kanyang tanim na palay, ilang oras bago tumama ang bagyo sa bansa.

Mapapanood sa video na habang pinapakita ng magsasaka ang kanyang mga palay, sinasabi niyang nais niyang makita muli ang kanyang pinaghirapan bago ito salantain at padapain ng bagyo.

Kalmado lang ang farmer sa ginagawa nitong 360 degrees video. Mapapanood na sinasabi niyang tanggap niya ang inaasahang pagkasira ng kanyang panamim dahil ito ang kaloob ng Diyos.

Lalo itong naging kaawa-awa sa pahayag na, “Ang hirap maging magsasaka.”

Sabi ni @shannyqt, “I’m crying my heart out watching this, a video from one of the hardworking farmer here on my province. Oh God…please keep us safe #KardingPh.”

Nag-alay ng panalangin si Vice kalakip ang video ng magsasaka.

“Panginoon hinihiling po namin ang kaligtasan ng mga magsasaka at ng kanilang mga pananim. Sagipin niyo po sila amen,” sabi ni Vice.

“Lord God please keep safe everyone,” mensahe naman ni Kim.

Tinamaan ng Covid-19: Valeen laglag sa ‘Spartan Beast’

Nawalan ng saysay ang pawis, pagod at panahong ginugol ni Valeen Montenegro sa training dahil hindi na nga siya kasali sa inaasam na 21K run at obstacle competition, o cross fit competition race.

Tinamaan ng Covid-19 ang Kapuso comedienne kaya nalusaw ang excitement at preparasyon nito sa karera.

Nagkasya na lang si Valeen na panoorin at i-share sa Instagram ang short video clip ng mga training niya.

Nagpapakita ng lakas at stamina si Valeen na halos parang unggoy itong nagpapalipat-lipat sa lubid. Mistula rin itong gagamba na umaakyat sa pader at kung anu-ano pang malakasang work-out program nito.

Napamura na lang si Valeen sa napalampas na pagkakataong makasali sa karera.