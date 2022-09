Uulan ng datung sa Manny-Floyd 2

SALAMAT sa Diyos at nakalabas na ng bansa ang super bagyong Karding, grabe ang pinsala nito sa Central Luzon, Northern Luzon, NCR at maging sa Timog Katagalugan.

Ipagdasal po natin ang ating mga kababayan na naapektuhan ng bagyo.

***

Napakalungkot na sandali sa Philippine sportswriting community nang pumanaw kamakailan ang respetado at mahal ng lahat na si Sir Joe Antonio, sports editor sa napakahabang panahon ng People’s Journal.

Maraming salamat po sir Joe sa kabutihan at sa inspirasyon sa aming mga bagong sibol na sportswriter.

Rest in peace po Sir Joe, ang taos-pusong pakikiramay ng Benchwarmer sa kanyang mga naulila.

***

Mabenta pa rin sa mga boxing fan ang ideyang rematch ng dalawang ring legend na sina eight-division champion Manny ‘Pacman’ Pacquiao at undefeated former champ Floyd ‘Pretty Boy’ Mayweather, Jr.

Muling nagtagpo ang dalawa nitong Linggo sa Japan, pinanood ng Pinoy boxing hero ang exhibition match ni Floyd kontra Japanese streetfighter Mikuru Asakura.

Siyempre pa, wagi si Floyd via technical knockout matapos lamang ang dalawang round.

“Thanks to my great former opponent Manny Pacquiao for attending this show today,” sey ni Mayweather pagkatapos ng laban.

Noong Mayo 2, 2015 nagharap ang dalawa at nagwagi via unanimous decision ang Amerikano.

Sana matuloy ang rematch, maganda ito para sa boksing dahil mapo-promote ulit nang husto ang sport.

Uulan din ng datung kapag natuloy ang rematch.