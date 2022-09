Tulong pang hanap buhay

Ngayong hindi na malaking banta sa ating kalusugan ang COVID-19, marami na sa atin ang nakabalik na ulit sa mga dati nating nakagawian, tulad ng pamamasyal sa mall at pagpasok muli sa trabaho. Pero hindi lahat ay pinalad na makabangon agad mula sa dagok na dinala ng pandemya.

Marami sa ating mga kababayan ang hindi pa nakakabalik sa dati nilang hanapbuhay o di kaya naman ay nabawasan ng malaki ang kita. Sila ang kailangang tulungan ng pamahalaan habang naghahanap muli ng regular na pagkakakitaan. Kabilang dito ang mga tricycle driver, mga nagtatrabaho sa salon at spa, at iba pang “no-work, no-pay” na mga manggagawa.

Sa Davao City, ang inyong Kuya Pulong ay laging nakikipag-ugnayan sa Department of Labor and Employment (DOLE) para sila ay matulungan sa pamamagitan ng TUPAD program.

Ang TUPAD o Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers ay isang programa ng pamahalaan na nagkakaloob ng pansamantalang trabaho para sa mga na-layoff, underemployed, o kaya ay “seasonal” ang pagkakaroon ng trabaho.

Sa ilalim ng programang ito, nabibigyan ng pansamantalang trabaho sa loob ng sampung araw o higit pa, pero hindi lalagpas sa 30 days ang mga benepisyaryo.

Mahalaga ang pagtutulungan ng national government at ng local government units (LGUs), kasama na rito ang mga kinatawan sa Kongreso, para maayos na maihatid sa ating mga kababayan ang suportang kailangan nila sa pamamagitan ng TUPAD program.

Kaya naman ang inyong Kuya Pulong ay katuwang ang DOLE para masuri ang mga naga-apply sa TUPAD. Sa kasalukuyan, patuloy ang ating pagtulong sa DOLE na mai-profile ang mga aplikante para matiyak na sila ay karapat-dapat na maging bahagi ng TUPAD.

Ang mga tinatarget namin sa Davao City na matulungan ng programang ito ay ang mga mahihirap na manggagawa, tulad ng mga nagtatrabaho sa salon at barbershop, street vendor, janitor at iba pang maintenance staff, scrap collector, mananahi, magsasapatos, at mga nagtatrabaho sa agriculture sector. Kasama rin sa aming target na tulungan ang mga pamilya ng mga nakakulong sa bilangguan.

Sa pakiklpag-ugnayan natin sa DOLE, may pauna na tayong listahan ng mga kwalipikaodong aplikante sa TUPAD. Kabilang dito ang mga 577 na masahista, 9,950 na mangingisda, at 11,049 driver o operator ng nga tricycle at iba pang public utility vehicles (PUVs).

Nauna ng nakatanggap ng TUPAD cash payout ang mga driver at operator ng mga jeepney at tricycle mula sa mga barangay na sakop ng 1st district ng Davao City.

Ang kagandahan ng TUPAD program ay bukod sa mabibigyan ang mga benepisyaryo ng sahod bilang kabayaran sa kanilang pagtatrabaho, sila ay bibigyan din ng karagdagang skills training para matulungang makahanap ng regular na pagkakakitaan.

Ang layunin natin ay maging epektibong instrumento ang TUPAD para makaahon ang mga pamilyang nalugmok ng kahirapan dahil sa krisis noon na bunga ng COVID-19. Ang hangad natin ay walang maiwan sa ating sama-samang pagbangon mula sa pandemya.