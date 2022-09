Traffic enforcer na sinubuan palaboy hinangaan

Humanga ang mga netizen sa isang traffic enforcer na nakunan ng larawan habang sinusubuan ng pagkain ang isang palaboy.

Umani ng papuri at heart react mula sa mga netizen ang Facebook post ng Eat Me Somewhere – Manila, nitong Linggo ng umaga. May caption ito na, “Tandaan mo, kayamanan mo ang pagiging mabuting tao.”

Para sa netizen na si Princess Sofia Louise, “Hayyyyyyyssssss nakaka awa naman mga senior nasa lansangan nagtitiis sa gutom..marami paring mabubuting loob na tumulong s tulad nila.”

Komento naman ni Jo Lin, “Bihira na po ang ganyang klase ng tao na may malasakit sa totoong nangangailangan. Saludo po ako sayo.”

Relate naman si George John Dacutan, ani, “Kaya thanks Lord dahil ganto ako subrang maraming salamat Lord.”

“Mismo Walang bAyad Pero Solid ang Sukli.!!!” pagbabahagi naman ni Facebook user na si Jhon Beltson Arnaiz Soniel. (Moises Caleon)