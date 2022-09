Tolentino napiling Player of the Week

DALAWANG laro lang sa NorthPort, at home na agad si Arvin Tolentino sa bago niyang team pagpasok ng PBA Commissioner’s Cup.

Isang araw matapos i-trade ng Ginebra para kay Jamie Malonzo, paramdam agad ang gunner mula FEU nang magtistis ng 16 points, 6 rebounds, 7 assists, 2 steals at career-high 4 blocks sa 92-89 win kontra Phoenix.

Kahit laban sa bigating guest team Bay Area Dragons, hindi nabahag ang 6-foot-5 wingman sa isinumiteng career-best ding 22 points, 10 rebounds, 3 steals. Natalo lang ang Batang Pier 105-104.

Gustong patunayan ni Tolentino na hindi nagkamali ang team sa kanya.

“Ang iniisip ko, gusto ako ni coach Pido (Jarencio), ng NorthPort,” anang 10th pick ng Gins noong 2019 draft. “I don’t want to think na ayaw sa akin ng Ginebra.”

Sa averages na 19.0 points, 8.0 rebounds, 4.0 assists, 2.5 blocks at 2.0 steals, si Tolentino ang buwena-manong Cignal Play-PBA Press Corps Player of the Week (Sept. 21-25).

Naungusan niya sa weekly citation si teammate Robert Bolick at Baser Amer ng Blackwater. (Vladi Eduarte)