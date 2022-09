Tayuan sa mga bus, modern jeep inaprub ng LTFRB

Puwede na ang tayuan na mga pasahero sa loob ng ilang Public Utility Vehicle (PUV) na bumibiyahe sa mga lugar na nasa ilalim ng alert level 1, ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB­).

Base sa Memorandum Circular No. 2022-070, ang mga Public Utility Bus (PUB) at Modern Public Utility Jeepney (MPUJ) Class 2 ang papayagan na magkaroon ng pasaherong nakatayo alinsunod sa mga naturang kundisyon.

Ito ang Low-Entry/Low Floor PUB – nasa 15 ang maximum na standin­g passenger ang papayagan, one person apart ang pagitan; Coach-type PUB – nasa sampu ang maximum na standing passenger ang papayagan, one person apart ang pagitan at MPUJ Class 2 – nasa lima ang maximum na standing passenger ang papayagan, one-person apart ang pagitan

Ang polisiyang ito ay alinsunod sa utos ng Department of Transportation (DOTr) upang magamit nang husto ang mga espasyo sa ng mga nasabing pampublikong sasakyan nang hindi labag sa public health safety protocols.

Paalala ng LTFRB, istriko pa rin ang pagpapatupad ng minimum public health safety protocols upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19.

Dagdag pa ng ahensya, dapat na laging sundin ng mga PUV driver at ope­rator ang mga polisiya at alituntunin ng ahensya. (Dolly Cabreza/Betchai Julian)