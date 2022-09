Tanders, may sakit sa Japan prayoridad sa COVID-19 gamutan

Mas simple at mas magiging mabilis na umano ang pagtugon ng bansang Japan sa estilo ng kanilang panggagamot sa mga mamamayan nila na tatamaan ng COVID-19.

Simula ngayong Lunes, magiging prayoridad na sa mga ospital at local health center sa Japan ang COVID-19 case sa hanay ng mga matatanda at may sakit o high-risk individual. Ito ay upang mas matutukan sila na mas nangangailangan ng atensyong medikal kumpara sa mas bata at malalakas.

Hindi na rin ipinasusumite sa pamahalaan ang pangalan ng mga pasyente ng COVID-19 lalo na kung ito ay bata o may bahagyang sintomas ng virus.

Gayunman, obligado ang mga medical facility na iulat ang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19.