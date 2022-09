Sunshine dedma na kay Macky

Wala rin bang forever sa magdyowang Sunshine Cruz, Macky Mathay? Ganito ang katanungan ng mga netizen dahil sa mga recent post ng aktres sa social media na tila may mga pahiwatig na pinagdadaanan.

Ito ay matapos na makita sina Sunshine, Macky at mga anak nila, at dati niyang mister na si Cesar Montano na magkakasama sa birthday ng anak.

Upon checking the Instagram of Sunshine, naka-unfollow nga ito sa boyfriend. Pero sa Instagram naman ni Macky, ang picture pa rin nilang dalawa ang profile picture nito at pina-follow pa rin naman niya si Sunshine.

Nauna na kasing nabalita na parehong naka-unfollow na ang dalawa sa isa’t isa, so posible kayang nag-follow back again si Macky?

Anyway, nagiging palaisipan tuloy ngayon sa mga status ni Sunshine ang post niya pagkagaling niya ng lock-in taping ng “Underage.”

Sabi niya, “I experienced so much realizations and challenges while I was locked in for 35 days. It wasn’t easy coz there’s not much you can do but pray and hope for the best. Challenges and trials will always be part of our lives and at the end of the day, we just have to focus on positive things coming our way.

“So much blessings are being given to me and my family afterall. Wala akong karapatang mag reklamo.”

Hustisya sa Pinas may depekto — Nadine

Naapektuhan talaga si Nadine Lustre sa nabasa at napanood niya sa social media na si Lola Doreen nang ma hit and run ito sa isang lugar sa Paranaque City.

Nag-viral din ito dahil maraming concerned netizen ang talagang nag-share at humihingi ng hustisya sa nangyari.

Isa si Nadine sa nagsunod-sunod ang tweet sa kanyang Twitter account. Ramdam ang gigil sa mga tweet ni Nadine dahil sa pangyayaring ito.

Dinilete na lang ni Nadine ang mismong tweet ng insidente at sabi niya, “I deleted my tweet with the vid. Just realized that it’s very triggering.”

Pero sa mga naunang tweet ni Nadine, sinabi niyang “flawed” o may depekto o may kulang daw talaga sa justice system ng bansa.

Aniya, “Our justice system is so flawed we don’t even know if this issue will be handled accordingly. Naiiyak talaga ako para kay lola at sa pamilya niya.”

At tweet pa rin niya, “Not buying the whole “unaware” bs. Mararamdaman mo naman siguro kung may nabangga ka.”

Kung mababasa naman ang mga netizens na nag-comment sa mga tweet ni Nadine, makikitang halos lahat ay sumasang-ayon sa actress.

Kim hindi madamot sa pamilya

Naiyak si Kim Chiu at talagang na-surprise sa pagbati sa kanya ng tatlo sa mga kapatid niya na sina JP, William at Twinkle.

Walang kaalam-alam si Kim na may inihanda palang surprise sa kanya ang Magandang Buhay nang mag-guest siya rito.

Sa napanood na ito na surprise at mga mensahe ng kapatid ni Kim sa kanya, isa lang ang napatunayan lalo na ng mga manonood at netizen, na napakabait daw pala talagang kapatid ni Kim.

Iisa ang halos comment ng tatlo niyang kapatid, “hindi madamot” si Kim. Mas inuuna raw nitong madalas ang kapakanan at happiness nila. At kahit daw busy si Kim, mas inaalala pa raw nitong palagi kung kumain na sila.