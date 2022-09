SRA pinalulusaw sa Kamara

Inihain in Manila Rep. Benny Abante Jr. ang panukalang buwagin ang Sugar Regulatory Administration (SRA) dahil sa kawalan umano nitong kakayahang tuparin ang mandatong palakasin ang local sugar production.

Sa House Bill No. 5081 na inihain ni Abante, nakasaad na itinatag ang SRA para siyang magsasaayos ng sistema sa sugarcane production ng bansa upang magkaroon ng balanse sa pagitan produksyon at pangangailangan gayundin ang pagbalangkas ng mga polisiya at plano para sa industriya.

Sa datos nitong Hulyo, P80 per kilo ang raw sugar sa supermarket at P82 per kilo sa wet markets, mas mataas kumpara sa P56.85 sa supermarket at P48 per kilo sa wet market nakaraang taon.

Habang P115 per kilo naman sa supermarket ang presyo ng refined sugar kung ikukumpara sa P60 noong nakaraang taon.

Dahil dito, wala umanong nakitang ginawang solusyon ang SRA kaya’t mainam na buwagin nalamang ito at ilipat ang tungkulin nito sa Department of Agriculture. (Eralyn Prado)