Sey mo Solenn? Nico Bolzico may bagong ‘babae’

Ni-reveal na ang gender ng second baby nina Solenn Heussaff, Nico Bolzico at ito ay baby girl ulit.

Sa Instagram ni-reveal ng mag-asawa ang gender ng magiging kapatid ng kanilang panganay na si Thylane Katana a.k.a. Tili.

Sa naturang IG video ay kinausap pa ni Nico ang tiyan ni Solenn. Bilin pa nito na huwag munang mag-boyfriend.

“I know you are very young but you are my daughter and we need to have this conversation about boyfriends. Don’t worry, I’ll make it short. You cannot have a boyfriend until you are 23 years old. Love you,” sey ni Nico.

Noong nakaraang July in-announce ng mag-asawa na magkakaroon na sila ng second baby.

Tama lang daw ang timing nang pagbuntis ni Solenn dahil 3-years old na raw si Tili at naghahanap na ito ng kapatid. (Ruel Mendoza)