Sarah inayawan serye dahil kay Richard

May mga offer kay Sarah Lahbati na hindi niya matanggap dahil kailangang mag-lock-in.

Sa ngayon, lalong imposible raw na mag-lock-in taping o shooting si Sarah dahil nasa lock-in taping ang mister niyang si Richard Gutierrez.

Gusto ni Sarah na kapag wala si Richard, personal pa rin niyang natututukan ang mga anak na sina Zion at Kai.

Kapag wala naman sa lock-in si Richard, maganda raw na nagba-bonding silang pamilya, kaya naman ang dalas nilang mag-camping o kaya naman ay mag-beach.

Anyway, akala ko ay hindi na kami magkikita ni Sarah dahil paalis na nga uli ako at may iko-cover na shows abroad dahil cancelled kahapon ‘yung contract signing dapat niya for Luxe Skin and Luxe Slim na ang owner ay ang kilalang vlogger na si Ms. Anna Magkawas.

Buti na lang at tuloy na ‘yon ngayon, kaya may pagkakataon na magkachikahan kami ng misis ni Richard.

In fairness to Sarah, isa siya sa palaging nagte-text sa akin para mangumusta at magsabing take care.

Masyadong thoughtful si Sarah, pati si Richard.

Bongga!

Julie Anne, Rayver pinakilig mga Pinoy sa Tate

In fairness, kilig-kiligan ang mga Kapuso fan kina Rayver Cruz at Julie Anne San Jose sa sa two-night 17th anniversary shows ng GMA Pinoy TV, ang ‘Together Again’, na ginanap sa Pechanga Resort Casino sa Temecula, California noong September 24 & 25.

Tanong nga sa akin ng mga kaibigan kong sina Katie Ortiz at Tony Garcia (na nag-cover ng event na ‘yon ng international cable channel ng GMA-7 at Starmedia Entertainment, Inc. ni Ms. Anna Puno) kung mag-sweethearts daw ba ang dalawa?

Well, maganda sana kung tinanong nina Katie at Tony mismo sina Rayver at Julie Anne tungkol doon.

Sabi ko nga lang sa kanila, dapat mag-spy sila sa mga lakad nina Rayver at Julie Anne kung sweet pa rin ang mga ito para may maikuwento sila sa akin, huh!