Russian President Putin, ‘check mate’ na nga ba?

Gaya ng inaasahan, dinomina ng patuloy na paglusob ng Russia sa Ukraine ang katatapos ng 77th United Nations General Assembly (UNGA) sa New York na dinaluhan ng humigit kumulang sa 180 lider ng iba’t-ibang bansa sa buong mundo, kabilang na ang Pilipinas.

Maraming mga lider ang tahasang kumokondena sa ginawang paglusob ng mga sundalong Ruso sa kapitbahay nitong Ukraine, may pitong buwan na ang nakakaraan, sa utos ni Russian President Vladimir Putin.

Ang giyera na ito ay nagdudulot ng labis na pighati sa mamayan ng Ukraine at ramdam ang epekto nito sa buong mundo lalo na sa larangan ng ekonomiya. Maging tayong mga Pilipino na 9,000 kilometro ang layo sa Ukraine ay nakararanas ng kakulangan sa suplay ng pagkain at biglaang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin.

Noong tayo ay bumisita sa Poland kamakailan, nasaksihan natin ang walang patid na paglikas ng maraming Ukrainian nationals – mga bata at kababaihan – upang pansamantalang lumayo sa digmaang inilunsad ni Putin.

Sa ating pagtantiya ay may humigit-kumulang na apat na milyong Ukrainians na ang nakatawid sa border pa lamang ng Poland mula pa noong Pebrero. Marami sa mga ito ay kasalukuyang kinukupkop sa Poland.

Maraming eksperto ang nababahala sa kahihinatnan ng inilunsad na giyera ni Putin laban sa Ukraine lalo pa’t napapaulat na nakakaranas ito ng pagkatalo sa ilang istratehikong lugar sa parteng hilagang silangan ng Ukraine-Russian border.

At dahil nga tila bigo ang opensiba at istratehiya nito, nagbanta si Putin di lamang sa Ukraine at maging sa mga western countries na di ito mangingiming gumamit ng sandatang nukleyar sa sandaling malagay umano sa “panganib” seguridad at soberenya ng Russia.

Hindi magandang pangitain ang mga deklarasyon ni Putin upang bigyang-katwiran ang kanyang mga mararahas na aksyon. Ito ay mga salita na puwede ihalintulad sa isang “talunan” na handang gamitin sa kalaban ang anoman mahawakan makaligtas lamang sa kahihiyan at nagbabadyang mapait na pagkatalo.

Imbes na pahupain ang sitwasyon, iniutos pa ni Putin na magdagdag ng panibagong 300,000 sundalong Ruso na ipapadala sa giyera, at ang pagsasagawa ng referendum sa dalawang malalaking rehiyon na parte ng Ukraine.

Sumisikip na din ang opsyon ni Putin sa larangan ng diplomasiya dahil ang kaalyado nitong Tsina at maging ang India na isang non-aligned country ay di kumbinsido sa ginawa nitong paglusob sa Ukraine.

Kung paniniwalaan natin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, tinawag nitong “suicidal” ang lider ng Russian na minsan ay ipinangalandakan niyang kanyang kaibigan. “Birds of…”, ika nga.