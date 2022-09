Rihanna kakabugin sina Madonna, Beyonce, JLo sa Super Bowl 2023

Nagbabalik na sa pag-perform si Rihanna pagkatapos ng isang taong pahinga. Siya ang napili ng Apple Music na mag-perform sa Super Bowl Halftime Show sa February 12, 2023.

“It’s on. @rihanna will take the stage for the first ever Apple Music Super Bowl Halftime Show on 2.12.23,” tweet ng Apple Music.

Nag-concentrate sa kanyang cosmetic brand na Fenty Beauty si Rihanna ng ilang taon bago siya mabuntis at isilang ang baby boy nila ng boyfriend niya si A$AP Rocky.

Isa sa inaabangan na musical event ang Super Bowl Halftime Show at ilan sa mga nakapag-perform na rito ay sina Madonna, Beyonce, Lady Gaga, Janet Jackson, Bruno Mars, Adam Levine, Jennifer Lopez, Shakira, Eminem, The Weeknd, Dr. Dre, Snoop Dog at marami pang iba.

Kaya ba niyang kabugin ang mga super husay na performers na nabanggit?

Ang Apple Music na ang main sponsor ng event pagkatapos nilang bilhin ito for $50 million. Higit na 112.3 million viewers ang tumutok sa streaming event noong nakaraang February ayon sa NBC Sport. (Ruel Mendoza)