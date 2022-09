Pokwang nagpatayo ng summer house, talbog ibang big star

Aminado si Pokwang na pinatigil niya ang construction ng summer house niya, dahil sa kakulangan ng datung. Kasi nga naman, inabutan ng pandemic, at nawalan din naman siya ng maraming-maraming raket.

Na bagamat may mga project siya sa GMA 7, hindi pa rin sapat `yon, dahil na rin sa mahal ng mga bilihin.

Hindi nga tulad noon na kaliwa’t kanan ang raket niya sa ibang bansa, kaya madali siyang makaipon ng datung.

Well, ngayon nga ay nakabawi na si Pokwang. Katunayan, simula na ulit ang construction ng summer house niya.

“Our @camayacoast_ph summer house soon. Thank you papa God. Sa kabila ng naantalang pagpapatayo dahil sa pandemic at kawalan ng sapat na raket para mapatapos ka, lumaban ako at nagpursige para sa pangarap ko sa mga mahal ko sa buhay. Abangan sa bago kong vlog ang kabuuan ng summer house ni @malia_obrian at ate @maesubong soon this December,” sabi ni Pokwang.

Puring-puri nga si Pokwang ng mga kapwa niya artista, lalo nan g mga netizen.

Sabi nga nila, masyadong masipag si Pokwang, kaya deserve niya ang mga biyayang meron siya ngayon.

Sey ni jerome.m.padilla, “More projects to come para madaling matapos ang pinapagawa mo.”

Chika ni marvindale, “Hardwork always pays off.”

Sabi naman ni hardiv65, “

Hard work paid off talaga, be healthy mamang Pokie. I miss your video when you work out or run in the treadmill.” (Dondon Sermino)