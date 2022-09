Pia itsapuwera muna: Jeremy nakahanap ng bagong ‘kaligayahan’

Nawala lang si Pia Wurtzbach sa piling ni Jeremy Jauncey, may iba na agad na nagpasaya sa huli.

Isinalarawan pa niya ang kasiyahan sa Instagram bilang, “Possibly the most enjoyable experience of my life”. Na sabi nga ay naglagay kay Pia bilang ikalawa na lang ngayon sa kaligayan ni Jeremy.

Hindi babae ang rason ng “the most enjoyable” ni Jeremy, kundi ang naging karanasan nito sa dalawang araw na intense training sa team ng Italian Special Forces.

Makikita sa mga larawang pinoste ni Jeremy sa Instagram, na naka-military uniform ito sakay ng helicopter at nasa ground.

“We learnt hand to hand combat, marine assault, theory, naval fitness, amphibious, warfare and conducted helicopters mission with the elite units of the San Marco Marine Brigade- the Italian Navy Seals,” sabi ni Jeremy.

Naikuwento rin ni Jeremy na ang kanyang great grandfather ay naging Admiral ng British Navy at highest ranking naval officer sa Scotland.

Hindi na ito kinontra ni Pia, katunayan ay kinilig pa ito sa marungis na itsura ng kanyang dyowa. (Rey Pumaloy)