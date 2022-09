Permanenteng lungsod sa evacuation, bayan binuhay

Inihain muli ng Makabayan bloc ang panukalang nagsusulong para sa pagtatayo ng Permanent Evacua­tion Centers sa bawat lungsod at munisipalidad.

Ang House Bill 5152 ay naihain na noong 16th Congress at muli na namang inihain noong 18th Congress at naaprubahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ngunit nabigong aprubahan ito ng Senado.

“We refiled the 3rd reading version to further expedite the passing of the measure. We also hope that HB 5152 would be classified as urgent by Malacañang and the House leadership because time is of the essence so that we can save more lives,” ayon kay ACT-Teachers party-list Rep. France Castro na siyang nanguna sa paghahain ng panukala.

Umaasa si Castro na agad na umaksyon ang Malacañang at aprubahan ng liderato ng Kongreso ang panukala upang mapondohan ito sa ilalim ng 2023 budget. (Eralyn Prado)