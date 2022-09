Paalam Engr. Alberto H. Suansing!

Good Trip

Malungkot na balita ang pagpanaw ni Engr. Alberto H. Suansing noong Huwebes, Sept 23. Si Engr. Suansing ay isang masugid at walang sawang tagapag-sulong ng road safety sa loob ng mahabang panahon.

Dati po siyang Department of Transportation & Communications Assistant Secretary, naging Chief ng Land Transportation Office, Chief ng Land Transportation Franchising & Regulatory Board, Tagapagsalita ng Toll Regulatory Board at Consultant ng Department of Transportation sa ilalim ni Sec Art Tugade. Siya ang tumatayong Secretary General ng Philippine Global Road Safety Partnership hanggang sa kanyang pagpanaw.

Nagkakilala kami nang pagbigyan ni Asec Bert ang imbitasyon na dumalo sa pagbubukas ng ating itinayong driving school sa Bicutan noong 2009. Simula noon, magkasama na kami sa napakaraming gawain para isulong ang kaligtasan sa kalsada. Isa na rito ang pagpunta namin sa mga sulok ng Metro Manila para makipagpalitan ng kaalaman sa road safety sa mga samahan ng motorcycle clubs, noong hindi pa masyado uso ang mga clubs.

Wala ring pagod si Asec Bert sa pagbibigay ng munting lecture sa mga bata at magulang nila na dumadalo sa Child Safety Initiative ng Volkswagen na ginagawa sa mga malls sa paligid ng Metro Manila. Naalaala ko tuloy nang minsan ay hamunin kami ni Ms. Len Bautista-Horn ng SM Malls na gawin namin eto nang sabay-sabay sa mahigit na 50 malls sa buong bansa. Sabi tuloy ni Bert, “I-clone ko muna ang sarili ko ng 50 beses para kayanin natin.”

Bago ang pandemic, itinakbo si Asec Bert sa hospital nang mawalan ng malay habang nasa isang pagpulong tungkol road safety. Mula noon ay kinailangan niyang mag-dialysis apat na beses araw-araw. Pero hindi yun pumigil sa kanya para ituloy ang trabaho sa road safety. Kahit sa kasagsagan ng pandemic, lagi siyang dumadalo sa mga gawain ng DOTr sa transport sector, tulad ng PUV Modernization, Edsa Busway project at Motorcycle Taxi Pilot Project.

Kilala si Asec Bert sa mga nakakatawa ngunit malalim na one-liners, tulad ng kanyang depinisyon ng defensive driving. “In defensive driving, you assume that all the other drivers on the road are idiots,” ang madalas sabihin ni Asec Bert. [Sa defensive driving, isipin mong lahat ng drayber sa kalsada ay tanga.]

Ipagdasal po natin ang mapayapang paglalakbay ni Engr. Alberto H. Suansing sa kabilang buhay.