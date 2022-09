Natakot kay Julia? Gerald nagbura ng comment sa photo ni Bea

Kanya-kanyang reaksiyon ang mga netizen, ‘marites’ sa comment ni Gerald Anderson sa Instagram post ng bestfriend niyang si Rayver Cruz.

Wala raw kasing kamalay-malay si Gerald na nakapag-comment siya sa IG post ni Rayver na kung saan ay nandoon din si Bea Alonzo, ang ex-girlfriend niya.

Kasi nga, may mga photo si Gerald na pinost sa IG ng mga paandar niya sa Amerika.

Sa unang photo ay naka-emote siyang mag-isa habang nakasandal sa pader.

Sa pangalawang photo ay kasama na ni Gerald si Julie Anne San Jose, na ganun pa rin, nakasandal sa pader, at nakaakbay ang binata sa dalaga.

At sa pangatlong photo, si Rayver pa rin, with Julie Anne, sa same spot pa rin, pero kasama nila sina Dingdong Dantes, at si Bea Alonzo nga.

Ang comment ni Gerald na agad-agad niyang binura ay, “Without me?” na may kaaliw na emoji.

Well, puwedeng sabihin na pagkakamali lang talaga ni Gerald, na agad-agad siyang nag-comment, na hindi niya akalain na kailangan pang mag-swipe left, para makita ang lahat ng photo. Hindi siya aware na ang babaeng iniiwasan niya ay nasa isa sa mga photo na `yon.

Pero, agad ngang tumakbo ang utak ng mga netizen, na kesyo nagsisi na raw ito sa pag-iwan kay Bea. Na nainggit nga na hindi siya kasama, na dapat ay silang apat `yon, na sa halip na si Dingdong ang kasama ay siya dapat.

Na kesyo na-realize raw ni Gerald na mahal pa niya si Bea, kaya nag-comment ng ganun.

At sa pagbura ni Gerald sa comment niya, kesyo natakot daw ito na magalit si Julia Barretto. Kaloka, di ba?

Well, maliit nga ang mundo, at mas lalong lumiliit dahil sa social media. Na ang mga taong iniiwasan mo, biglang-bigla nasa harap mo na, dahil sa IG, FB, Twitter.

Anyway, nasa TikTok na rin ang pagkakamaling `yon ni Gerald.

‘Family’ ni Dingdong hanggang 2023 pa

Totoo ba ang chika na hanggang 2023 pa ang Family Feud ni Dingdong Dantes sa GMA-7? Aba, bongga kung totoo ‘yan, di ba?

Eh kasi naman, ang dami talagang nagkakainteres sa Family Feud, na patuloy ngang namamayagpag sa ere, ha! Kaaliw nga kasi ang sagot ng mga sumasaling celebrity.

Anyway, sa rami nga ng na-tape na nila, malamang nga na abutin pa `yon hanggang sa susunod na taon.

Katunayan, bagamat Setyembre pa lang ngayon, aba may mga dapat na agad abangan sa Oktubre.

Maglalaban ang mga boyband na Chicser at XLR8 sa Oct. 3. Ang Chicser at XLR8 ay parehong nakilala noong early 2010s.

Representing team Chicser Forever are brothers Owy and Oliver Posadas with Ully Basa and Biboy Chua.

They will face twins MM & MJ Magno of XLR8. The identical twin brothers are joined by their wives, identical twin sisters Heidi and Hazel Hojilla-Magno.

At sa October 4 naman, magpapagalingan ang mga social media sensational chef na si Hazel Añonuevo at ang Lord of Scents na si Joel Cruz.

Completing Chef Hazel’s Team Cooking Ina is her husband, Jerome; daughter, Aliyah, and friend, Luvern.

The competitive multimillionaire businessman Joel Cruz leads the Cruz Family with nieces Avic and Vanessa, and his brother, Michael.

So, abangan kung sino sa kanila ang magmumukhang katawa-tawa, at lalabas na mahusay sa hulaan.