Na-miss ang buhay binata

Dreamcatcher

Nakita ko ang sarili ko na naglalakad sa dati kong school. Kahit na marami na nagbago tulad ng hagdan, tsaka kulay ng pintura, alam ko raw na ‘yun ‘yung school kung saan ako nag-elementary. Pagkalabas ko, nakita ko naman ‘yung dati kong katrabaho. Kinumusta niya lang ako tas umalis na rin, naglakad-lakad ako tapos napunta ako sa gilid ng building kung nasaan daw ‘yung dati naming opisina bago nagka-pandemic. ‘Pag gising ko, ang lakas ng kabog ng dibdib ko, hindi naman masama ‘yung panaginip ko sa tingin ko, pero pakiramdam ko parang may mabigat sa kalooban ko. Nami-miss ko lang ba ‘yung dati kong buhay? May asawa na pala ako ngayon kaya hindi naman sobrang tagal, pero parang ang layo na ng panahon nung mga napanaginipan ko.

– Joel

Tama ka Joel, pwede nga na ang pinapakita ng panaginip mo ay ang pagkasabik mo sa panahon na carefree ka pa o malaya, walang alalahanin at malayo sa nakaka-stress na mga bagay dala ng mga pagbabago sa iyong buhay.

Nirerepresenta ito ng pagkikita niyo ng dating katrabaho mo na maaaring tinuturing mo na rin bilang isang kaibigan. Pinahihiwatig ng panaginip mo ang estado ng iyong buhay kung saan komportable ka sa lahat ng nangyayari sa iyo.

Sa reyalidad, gusto mong magbalik sa ganitong estado, pero malayo o imposible nang mangyari.

Sa kabilang banda rin, pinahihiwatig ng panaginip mo na may side ng iyong pagkatao na gustong iwan ang lahat ng iyong responsibilidad at tila magbalik sa pagiging buhay binata. Pero tulad ng nasabi ko kanina, may isang side rin ng iyong pag-iisip na nagsasabing hindi na ito mangyayari.

Bukod sa pagnanais pero hindi makamit na casual at relax na lifestyle, sinisimbolo rin ng panaginip mo na magkakaroon ka ng magandang opurtunidad para mag-grow sa mga susunod na araw.

Ang isa pang simbolo sa iyong panaginip—ang pagbisita sa dati mong eskwelahan—ay nagsasabi naman na may kailangan kang ayusin sa iyong buhay. Kung lagi mo itong napapanaginipan, sinasabi naman ng panaginip mo na may strong personality ka kaya kahit na may mahirap kang pinagdadaanan ngayon, ginagamit mo lang ito para makarating sa tagumpay.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com