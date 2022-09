Michael Jan hari sa 17-U

IPINAKITA ni Filipino chess wizard Michael Jan Stephen “Bonbon” Rosalem Inigo ang kanyang husay matapos manalo sa 17-under boys category ng Invitational Chess Cup Negros Occidental vs Negros Oriental na ginanap sa Bacolod City kamakailan.

May time control na 25 minutes plus 5 seconds increment, nagtala ng limang sunod na panalo si Inigo bago lumasap ng draw sa last round sapat upang sikwatin ang kampeonato.

Nilista ni Inigo aang 5.5 points sa event na ipinatupad ang six rounds Swiss System.

Pinisak ni Inigo sina Kristian Jade Bardinas, Karl Patrick Bardinas, Christian Pelione, Neil Vincent Cena at Dwayne Pahaganas habang tabla siya kay John Laurence Donguines.

“I’m so happy to win the tournament,” sabi ng 14 years old na si Inigo. (Elech Dawa)