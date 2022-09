Mga miron bitin sa homer ni Aaron

DAHIL sa malakas na buhos ng ulan, tinapos ang laro ng New York Yankees at Boston Red Sox nitong Linggo makalipas ang six innings lang.

Kinubra ng Yankees ang 2-0 panalo.

Bago tinigil ang laro, nakawala sa glove ni Boston right fielder Rob Refsnyder ang two-out fly ball nang tumingala at na-distract ng ulan. Kumaripas mula first base si Aaron Hicks para umiskor.

Bigo ang 46,707 sellout crowd sa Yankee Stadium na masaksihan ang record-setting sanang 61st home run ni Aaron Judge para akbayan ang nilista ni Roger Maris na marka sa American League.

Susunod nang papalo ang slugger nang itigil ang laro matapos ang 98-minute delay.

Matapos latagan ng tarpaulin ang field, sumilong ang karamihan sa fans, ang iba ay nagtalukbong ng poncho – umaasang itutuloy pa at mahahataw ni Judge ang 61st.

Maghihintay sila muli. (Vladi Eduarte)