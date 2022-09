Mas mataas na umento target ng mga kompanya sa 2023

Pinaplano ng ilang kompanya sa bansa na magbigay ng umento sa kanilang mga manggagawa sa 2023 dahil nagmamahal ang mga bilihin at para hindi layasan ng mga tauhan.

Ayon sa WTW, isang global advisory company, 5.7% ang posibleng itataas sa mga suweldo ng mga kompanya sa Pilipinas sa 2023, mas malaki kaysa sa 5.5% na increase na ibinigay nila ngayong taon.

Base sa WTW 2022 Salary Budget Planning Survey Report-Asia Paci­fic, 52.5% ng employers sa Pilipinas ang naglaan na para sa umento ngayong taon kumpara sa 2021.

Para sa 59% ng mga magbibigay ng umento, ang matinding labanan para sa mga manggagawa ang dahilan kaya magtataas ito ng sahod.

Ginawa ng WTW ang Survey mula Abril hanggang Mayo ngayong taon sa 168 na bansa. Nakatanggap ito ng 22,570 mga sagot at 6,945 ay mula sa Asia Pacific. Sa Pilipinas, 385 na mga kompanya sa iba’t ibang industriya ang sumagot sa survey.

Pinakamalaki ang ibibigay na umento ng mga Fintech companies na nasa 7.1%. Kapwa tig 6% naman ang ibibigay na umento ng mga kompanya na nasa energy at natural resources at mga bangko at insurance companies o financial servi­ces. (Eileen Mencias)