Maris game nang mang-akit ng mga boylet

Maganda talaga ang impluwensiya ni Rico Blanco sa dyowa niyang si Maris Racal dahil mas masaya at komportable na ngayon ang singer-aktres sa sarili niya.

Kamakailan ay nagdiwang si Maris ng 25th birthday at masaya siya sa kung ano ang narating niya ngayon at happy na happy siya kasi hindi lang ang kanyang career ang going strong pero pati na ang kanyang love life.

Nakausap ng “Star Magic Inside News” si Maris sa kanyang intimate birthday bash at doon siya nagbigay ng mensahe sa kanyang ‘younger self.’

“Masasabi ko na she became more confident and more open. Mas willing na siyang matuto and mas nae-enjoy na niya ‘yung paligid niya. Hindi na siya anxious, hindi na siya nagwo-worry palagi,” mensahe ni Maris.

At dahil nga mas confident siya ngayon, game na game na siya para sa mas mature role bilang aktres.

Meaning, keri na ni Maris ang magpasilip ng alindog, mang-akit ng mga lalake, o makipag-lampungan sa harap ng kamera?

“Since 25 na ako, siguro a bit more mature na even sa roles. Gusto kong mag-mature na talaga. Pero siyempre one step at a time,” chika ni Maris.

Pero masaya naman na raw si Maris sa kanyang mga achievements sa kanyang career lalo na’t natupad na ang ilan sa kanyang mga dream collaborations. Nag-aantay na lang siyang matupad ang wish niyang makatrabaho ang kapwa niyang Kapamilya stars na sina Kathryn Bernardo at Jericho Rosales.

Bukod kay Rico, ipinakita ng “Star Magic Inside News” ang ilan pang nakasama ni Maris sa kanyang birthday bash kamakailan. Nariyan sina AC Bonifacio, Angela Ken, Direk Lauren Dyogi, at ang mag-jowa na sina Jane Oineza at RK Bagatsing. (Dondon Sermino)