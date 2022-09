Margielyn ilalabas angas sa US Tour

MAGKAKASUNOD na exhibition event ang sasabakan ni 2018 Asian Games at 2019 SEA Games multi-gold medalist Margielyn Didal matapos mapabilang sa mga top skateboarder ng mundo sa isasagawang Red Bull US Skateboarding Tour bilang paghahanda niya sa mga paparating na international competition kabilang ang Asian Games at 2024 Olympics.

Inaasahang ipapamalas ng 24-anyos na Tokyo Olympian mula Cebu City ang kanyang

mga espesyal na tricks at kahusayan sa pagsasagawa ng mga routine sa naturang Tour.

Makakasama ni Didal, 2020 Tampa US Open bronze medalist, ang mga top professional na skateboarder sa mundo na kabilang sa Red Bull team na sina Ryan Scheckler, Todd Pudwil, Jamie Foy at Leticia Bufon na magsasagawa ng demo sa mga pasilidad sa United States of America.

Si Didal ay naghahanda naman sa pagsabak nito sa susunod na taon na 32nd Southeast Asian Games na gaganapin sa Cambodia pati na rin sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China at maging sa 2024 Paris, France Olympics. (Lito Oredo)