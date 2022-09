Marcos inawat sabayang pagpakawala ng tubig sa mga dam

Inatasan ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang mga operator ng iba’t ibang water dams sa bansa na maging maingat sa pagpapakawala ng tubig upang hindi mapinsala ang mamamayan.

Sa ginanap na situation briefing ng bagyong Karding sa Kampo Aguinaldo sa Quezon City kahapon, sinabi ng pangulo na huwag hayaang maulit ang naging karanasan ng mga taga-Cagayan Valley halos isang taon na ang nakaraan na nalubog sa baha dahil sa biglaang pagpapakawala ng tubig sa Magat Dam.

Nakita aniya nito kung paano nahirapan ang mga mamayan dahil sa biglaang pagpapakawala ng tubig sa dam kaya hindi dapat na maulit ang ganitong insidente.

“I cannot forget the experience that we had in Cagayan Valley a few months ago, almost a year ago, na nagbitaw ang Magat and then nagkabaha-baha. So you have to decide kung papaano. Hindi namin masasabi sa inyo because again it’s a technical exercise. So but you have to make sure that whatever it is you do na hindi magbaha. That’s it, ganoon lang kasimple ‘yon. Yeah, that’s what we need to worry about,” anang pangulo.

Mahigpit ang bilin ni Pangulong Marcos na huwag gawing sabay-sabay ang pagpapakawala ng tubig sa mga water dam at dapat na magkaroon ng koordinasyon ang lahat ng water dam operators para makaiwas sa mas matinding problema ang mamamayan.

Sinabi naman ni Pagasa Administrator Vic Malano na bago dumating ang bagyong Karding ay nagpatupad na sila ng preemptive release ng tubig sa Magat Dam at maagang inaabisuhan ang mamamayan upang maagang makapaghanda at makalikas lalo na sa mga binabahang lugar.(Aileen Taliping)