Manalo, Abnett sa PSA Forum

HIHIMAYIN ng Association of Boxing Alliances in the Philippines ang bagong qualification system ng 2024 Paris Olympics sa online Philippine Sportswriters Association Forum ngayong Martes, Sept. 27.

Bisita sina ABAP executive director Marcus Jarwin Manalo at coach Don Abnett sa weekly sports program na magsisimula ng 10 a.m. at hatid ng San Miguel Corp., Milo, PSC, POC, Amelie Hotel Manila at PAGCOR.

Naka-livestream ang Forum sa PSA Facebook page fb.com/PhilippineSportswritersAssociation at sa Radyo Pilipinas 2 Facebook page. (Vladi Eduarte)