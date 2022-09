Julia aagawan ng trono sina Anne, Cristine

Nilabas na nga ng Cornerstone ang bagong pelikula na gagawin ni Julia Montez, ang ‘TOPAKK’ na kung saan ay ididirek ni Richard Somez.

Sabi nga, isa itong action thriller film, at makakasama sina Arjo Atayde, Sylvia Sanchez, pati na sina Sid Lucero, Vin Abrenica, Paolo Paraiso, Kokoy de Santos, at marami pang iba.

Aba, bukod kay Sylvia, mukhang puro barako ang kasama ni Julia sa ‘Topakk’ ha! At dahil action thriller nga ito, mukhang may gustong patunayan ang dyowa ni Coco Martin.

Na kung si Coco nga ay hari ng aksiyon sa panahon ngayon, dapat lang na si Julia ang maging action queen, ha!

At di ba, napatunayan ‘yon sa short stint niya sa ‘FPJ’s Ang Probinsyano’ na nagpakitang gilas nga siya sa pakikipagbugbugan, barilan sa mga barakong super kisig, at mas malaki pa sa kanya.

Tuwang-tuwa ang mga fan sa anunsiyong ito ng Cornerstone, at sabi nga ng mga fan, ‘can’t wait na’, ‘may ababangan na naman kaming movie’, na kesyo, ‘finally our queen is back’, at ‘exciting dahil ang action drama queen ay mapapanood na ulit sa big screen’.

Well, mukhang hindi na nga si Kathryn Bernardo ang bet makatapat ni Julia, ha!

Mukhang ang mga tipo nina Anne Curtis, Cristine Reyes, na parehong sumabak sa mga action movies ang gusto niyang tularan, tapatan.

Klik na klik si Anne sa ‘Buy Bust’, at si Cristine ay sa ‘Maria’, di ba?

So, abangan natin kung magagawa nga bang burahin ni Julia ang record nina Anne, Cristine! (Dondon Sermino)