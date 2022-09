Janno umaasang makabalik sa TV

Aminado si Janno Gibbs na ang pagiging unprofessional niya noon ang naging dahilan kung bakit siya unti-unting nawala sa mga TV shows sa iba’t ibang network. Pero, nagbago na umano siya at ngayon ay umaasa at nananawagan na sana’y magbukas muli ang mga network para sa kanya.

Si Janno ang latest na na-interview ni Ogie Diaz sa kanyang YouTube channel. Dito ay naikuwento ng aktor na parehong may tampo sa kanya ang GMA at ABS-CBN.

“Well ang ABS-CBN naiintindihan ko kasi may tampo sila sa akin eh. May pinost na naman kasi ako,” ani Janno.

Sinisi pa niya ang ilang online news na hindi kumpleto kapag kumukuha ng impormasyon galing sa statement ng mga celeb, gaya ng emojis. Kaya umano nami-misinterpret ang kaniyang post.

“Bawal ako du’n (ABS-CBN),” pakiramdam umano ni Janno. Minsan daw kasi ay may alok sa kanya mula roon, ngunit kapag nalaman umano ng mga big boss doon ay pinagsasarhan na siya ng pinto.

Humingi ulit siya ng paumanhin sa Kapamilya network.

“Sorry for my post. Siguro nasaktan talaga sila sa post ko. Kasi it put them in a bad light, ‘di ba?” ani Janno.

“Ang 7 din. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit hindi nila ako kinukuha. I’ve been with them for the longest time,” dagdag pa ni Janno.

Siya pa nga umano mismo ang lumalapit, nagti-text para magkaroon ng raket sa TV ngunit “Sige” at “Hanap po kami” ang laging sagot sa kanya.

Naiintindihan naman daw niya kung walang slot for him dahil marami umanong artista ngayon.

Natatanggal din sila ni Kitkat sa Net25 dahil nagkaroon sila noon ng sigalot.

Nahe-hurt din daw siya pag nasasabihang laos na, ngunit tanggap naman na daw niya ito.

“Ikaw ba sumikat ka ba? Ako nalaos. Pero ikaw ba sumikat ka ba kahit kailan?” Iyan daw ang sagot niya sa mga basher niya. Laos lang naman umano siya kapag wala siyang ginagawa. Ngunit kapag may movie ulit siya, hindi na siya laos.

Masaya rin umano siya sa success ng kanyang ama na si Ronaldo Valdez bilang Lolo Sir sa “2 Good 2 Be True” ng KathNiel.

Wala man sa TV ngayon si Janno ay busy naman ang aktor sa mga movie projects. Katunayan ay may movie nga raw siya na si Xian Lim ang nagdirek at coming soon na.

“Ang wish ko makabalik sa TV. Siyempre it’s regular income at saka visibility,” say pa ni Janno.

Well, bakit kaya hindi siya kumatok sa pinto ng pinakabagong network, ang ALLTV? Handa kaya si Janno na lunukin ang pride niya bilang certified Kakampink basta makapasok lang dito?

Known kasi ang ALLTV na halos pro-Uniteam ang mga artista doon.

Ngunit gusto ni Willie na mas lumaki pa ang network na ito kaya inaalok niya ng trabaho dito ang sinomang may gusto. (Batuts Lopez)