Ipo Dam sinisi! 10 siyudad sa NCR walang tubig

Nawalan ng tubig sa 10 lungsod sa Metro Manila at ilang lugar sa Cavite at Valenzuela kahapon sa service area ng Maynilad Water Services Inc. na isinisi ng kompanya sa kalidad ng tubig sa Ipo Dam na epekto ng bagyong Karding.

Matatagpuan ang Ipo Dam sa Norzagaray, Bulacan at ang tubig nito ay dinadala sa Novaliches Portal at sa La Mesa Dam.

Unang nag-abiso ang Maynilad ng 5am na mawawalan ng tubig ang mga taga-Bacoor at Imus City mula alas-7:00 ng umaga hanggang alas-8:00 ng gabi, at nagsabi itong magpapaikot ng water tankers para maghatid ng tubig sa mga customer nito.

Pagkatapos ng ilang minuto, naglabas ito ng bagong abiso kung saan sinabi nitong mawawalan ng tubig sa ilang lugar sa Caloocan, Las Piñas, Makati, Malabon, Manila, Parañaque, Pasay at Quezon City mula 8am hanggang 8pm kagabi.

Nadagdagan pa ang nawalan ng tubig kasama na ang Muntinlupa, Navotas at Valenzuela City at sinabi ng Maynilad na tatagal hanggang alas-5:00 ng madaling-araw ngayong Martes.

“Di ninyo man lang kami pinag-igib nawala agad,” ang nahirit na lang ni Jane Camat sa official Facebook page ng Maynilad.

“Wowww last minute announcement,” sabi naman ni Aggy Mutuc.

“Portions pa lang ba tawag diyan,” sabi naman ni Raymond Razo dahil malaking lugar na ang nawawalan ng tubig. (Eileen Mencias/Dolly Cabreza)