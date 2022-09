Idol Ph Khimo Gumatay hindi lalayasan ABS-CBN

Nagsalita na nang patapos ang grand winner ng Idol Philippines Season 2 na si Khimo Gumatay, na kahit anong mangayari, hindi niya lalayasan ang Kapamilya channel.

Ganun na ganun din ang mensahe nina Ann Raniel, Bryan Chong, Ryssi Avila, Kice.

“Maipapangako ko po na magi-stay ako dito sa ABS-CBN. Dahil sila po ang nagbigay ng blessing at opportunity sa akin, para maiharap ko ang sarili ko sa ibang tao, at magbigay inspirasyon sa ibang tao,” sabi ni Khimo.

Si Kice naman ay nagtaas pa ng kanyang kanang kamay para sabihin na hinding-hindi siya lalayas sa Kapamilya.

“Mapa-promise ko po talaga `yon, kahit anong mangyari!” hirit ni Anne.

“Eversince po fan nap o ako ng ABS-CBN. Sumali ako ng The Voice Kids, at Tawag ng Tanghalan. Then, Idol Philippines. Sa ABS-CBN kop o talaga gusto at dito ako nabigyan ng chance,” sabi ni Ryssi.

“I will stay of course, dahil sila po ang nakakita kung ano ang meron talent ang kaya kong ibigay. Sila ang unang naniwala sa akin, and until now naniniwala pa rin sila sa akin. Kaya dito ako mag-stay!” saad ni Bryan.

Well, abangan na lang natin kung mapapanindigan nila `yan, ha! Siyempre, iba rin kasi ang kaway ng pangako, lalo na kung malaking datung, kasikatan ang kapalid. (Dondon Sermino)