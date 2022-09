IBC-13 ayaw kagatin sa P2B

Patuloy pa ring nakabitin ang pagsasapribado ng government-owned television channel na IBC-13 dahil hanggang ngayon walang interesadong bumili nito.

Lumitaw ito sa deliberasyon ng 2023 proposed budget ng Office of the Press Secretary (OPS).

Kasabay dito ang pagkumpirma ni Marikina Rep. Stella Quim­bo, na siyang nag-sponsor ng OPS budget, na binigyan ng zero budget sa IBC-13 dahil sa naturang planong pagsasapribado nito.

“Mr. Speaker, of course hindi ito (zero budget) ginusto ng OPS, may mga plano ang OPS para sa IBC-13 pero po sa pananaw ng DBM, ang sabi po nila ang IBC ay up for privatization,” tugon ni Quimbo sa tanong ni COOP-NATCCO party-list Rep. Felimon Espares kung ano kahinatnan ng network sa pagbibigay ng zero budget.

Paliwanag ni Quimbo, ang problema sa ngayon ay wala pang interesadong bumili ng network sa halagang P2 bilyon na siyang nakasaad sa charter ng PTV4 kaya’t nakabitin ang pagsasapribado nito.

“So ibig sabihin, kapag i-privatize ang IBC-13, kapag ibenta ito sa pribadong sektor, ang minimum na dapat matanggap ng gobyerno is P2 billion. ‘Yan po ang interpretation ng batas. Kaya nga lang po ang problema is up to today, wala pong willing na buyer, wala pong offer na umabot sa P2 billion,” ayon kay Quimbo

Dagdag pa ng lady solon, dahil walang budget na ibinigay sa network para sa susunod na taon, hanggang anim na buwan na lamang ang operasyon nito. (Eralyn Prado)