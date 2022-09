Good news mula Amerika

Matagumpay at naging mabunga ang anim na araw na working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos jr. sa Estados Unidos kaugnay sa kanyang pagdalo sa ika-77 session ng United Nations General Assembly (UNGA) sa New York City.

Sa kanyang pagdating sa Pilipinas nitong Linggo ng umaga ay ibinida at iniulat ng Pangulo sa sambayanan ang mga naging resulta ng kanyang pakikipagpulong sa iba’t ibang grupo ng mga negosyante pati na ang bilateral meeting nito kay United States President Joseph Biden at ilan pang state leaders na dumalo sa pandaigdigang pagtitipon.

Sumentro po ang mga pakikipapulong ni Pangulong Marcos Jr. sa usaping pang-ekonomiya at paghikayat sa mga malalaking business leader sa Amerika para mamuhunan sa Pilipinas na kung magkakaroon aniya ng katuparan lahat ay magbibigay ng magandang estado sa ekonomiya at magandang kinabukasan ng bansa.

Binuksan po ng Presidente ang pintuan ng Pilipinas para sa mga dayuhang mamumuhunan at ikinatuwa nito ang positibong pagtugon ng mga negosyante na ang iba ay mayroon ng operasyon sa bansa at nagpahayag ng interes na magdagdag pa ng pamumuhunan at mapalawig ang kanilang negosyo.

Kabilang sa mga ito ang IT-BPM, digital infrastructure, global brands partikular sa garments at apparel, imprastruktura at iba pang industriya.

Inilatag po ni Pangulong Marcos Jr. sa American investors ang mga magagandang oportunidad na maari nilang matamasa sa pagnenegosyo sa Pilipinas dahil pinagaan na ang mga proseso at mga requirements para makapaglagak ng puhunan sa bansa at ito na ang tamang panahon aniya para sa kanila para palaguin ang kanilang pamumuhunan.

Positibo namang tinanggap ng Pangulo at ng kanyang economic managers na kasama sa delegasyon ang mga mungkahi ng mga dayuhang negosyante para sa mas mahusay na ugnayan sa sektor ng pagnenegosyo at pamumuhunan.

Sinabi ng Pangulo na inaasahang magkakaroon ng magandang balita sa mga susunod na buwan mula sa naging resulta ng mga dinaluhang pagpupulong sa New York City.

Isa sa tampok sa working visit ng Presidente ang kanyang pagharap at pagsalita sa mahigit isang 150 state leaders a dumalo sa UNGA kung saan inilatag nito sa buong mundo ang adhikain ng kanyang gobyerno at pagtalakay sa mga pandaigdigang problema at pagsubok mula sa epekto ng climate change, napipintong krisis sa pagkain, enerhiya at seguridad pang-ekonomiya na dapat aksiyonan ng bawat bansa.

Binigyang-diin din po ni Pangulong Marcos jr. sa kanyang talumpati sa UNGA ang importansiya ng kapayapaan at katatagan ng sitwasyon sa rehiyong Asya, partikular sa mainit na isyu sa agawan ng mga teritoryo sa South China Sea.

Malinaw po ang mensahe ng Presidente sa buong mundo, hindi niya hahayaang may mawalang teritoryo ang Pilipinas at hangad niya ang maayos na kalutasan sa naipanalong kaso ng gobyerno sa arbitral ruling sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) na ang Pilipinas ang may soberenya at karapatan sa mga pinag-aagawang teritoryo.

Hindi hangad ng adimistrasyon na makipag-giyera sa China at sa iba pang bansang umaangkin sa mga teritoryo, bagkus ay nais nitong malutas ito sa pamamagitan ng maayos at mahinahong pag-uusap sa lahat ng claimants.

Ibinahagi rin ni Pangulong Marcos Jr. sa pandaigdigang pagtitipon ang naging karanasan ng bansa sa pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan sa pamamagitan ng peace process sa Bangsamoro Autononous Region in Muslim Mindanao (BARMM) pati na ang mga ginagawang hakbang ngayon ng gobyerno para mapalakas ang kita at produksiyon sa sektor ng agrikultura, pati na ang pagsusulong ng karapatang pantao sa pamamagitan ng UN Joint Program on Human Rights.

Tiniyak ng Presidente sa liderato at miyembro ng UN na kinikilala at sumusunod ang gobyerno sa mga polisiya at panuntunan sa pagkilala sa human rights na siyang madalas na ibinabato sa Pilipinas.

Bukod sa mga mahahalagang pakikipagpulong ay mapalad po ang Presidente na magkaroon ng bilateral meeting kay US President Joseph Biden kung saan nilinaw nito ang relasyon ng Pilipinas sa Amerika bilang matagal ng kaibigan at kaalyadong bansa.

Maraming mga isyung napag-usapan ang dalawang Presidente at natalakay rin kung paano matugunan ang problema sa krisis sa pagkain, enerhiya at climate change.

Nakausap din po ni Pangulong Marcos jr. sa sidelines ng 77th session ng UNGA ang Prime Minister ng Japan na si Fumio Kishida, dating United Kingdom Prime Minister Tony Blair, ang King of Jordan, French President Emmanuel Macron pati na ang Secretary General ng UN na si Antonio Guterres na inimbitahan niyang bumisita sa Pilipinas.

At siyempre, hindi rin pinalampas ni Pangulong Marcos ang pakikipagkita sa Filipino Community sa New York na ang iba ay dumayo pa mula sa Canada at Florida para lamang makita ito.

Personal po na pinasalamatan ng Presidente ang mga kababayan sa kanilang mga sakripisyo at sa kontribusyon ng mga ito sa bansa at ekonomiya at sa magandang pagkilala sa kanila ng mga mamamayan ng Amerika dahil sa sipag at galing sa kanilang mga trabaho.

Ibinahagi ni Pangulong Marcos jr. sa Filipino Community sa New York ang plano at mga prayoridad ng kanyang administrasyon para sa sambayanan at hinimok ang mga ito na tumulong sa gobyerno upang sabay-sabay na maiangat ang bansa tungo sa mas magandang bukas.