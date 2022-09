Fran, Letran itataob Mapua

Team Standings W L

Benilde 3 1

Lyceum 3 1

Letran 2 1

Arellano 3 2

San Beda 2 2

San Sebastian 2 2

JRU 2 2

Perpetual 2 2

Mapua 1 2

EAC 0 4

Laro ngayon: (FilOil EcoOil Centre)

3:00pm — Letran vs Mapua

HUHUGOT muli ng all-around game performance si veteran playmaker Fran Yu para magsilbing pinuno ng back-to-back defending champions Colegio de San Juan de Letran Knights sa pakikipagharap kontra sa nagdaang katunggali sa Finals na Mapua University Cardinals sa nag-iisang laro ng 98th season ng National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City, Martes ng hapon.

Naging malaking instrumento ang 24-anyos na 2019 Finals MVP sa pagsalpak ng krusyal na basket sa kanilang huling laro para sa 12 points, 9 rebounds, 6 assists at 6 steals.

Nagbida sa iskoran si Brent Paraiso sa 25 points, na tiyak na masusubukang muli sa sumasadsad na kapitbahay sa Muralla, Intramuros na Mapua Cardinals sa alas-3:00 ng hapon.

Maghaharap muli ang dalawang koponan matapos walisin ng Knights ang Cardinals sa best-of-three championship series noong Mayo kung saan pinagtulungan nina dating Knights at Rookie-MVP Rhenz Abando at Finals MVP Jeo Ambohot ang pagwalis sa kabuuang ng torneo sa 13-0.

“I’m happy na nakapag-step ‘yung mga veterans natin lalo na sa endgame,” pahayag ni head coach Bonnie Tan kasunod ng nagdaang panalo kontra De La Salle-College of Saint Benilde Blazers, 81-75.

“Looking at this game, talagang mas determined lalo na ‘yung mga veteran natin to close out the game with a win,” dagdag ni Tan na nakakuha rin ng ambag kina Paolo Javillonar, King Caralipio at Louie Sanggalang.

Nais namang makabawi ng runner-up Cardinals sa dalawang sunod na masaklap na pagkabigo laban sa San Sebastian College-Recoletos Stags, 56-57, at sa University of Perpetual Help System Dalta Altas 77-79 nitong nagdaang Sabado matapos ang go-ahead three-point shot ni John Abis. (Gerard Arce)