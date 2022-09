DOJ pinaubaya kay PBBM total ban ng POGO

Ipinauubaya na ng Department of Justice (DOJ) kay Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang pagpapasya kung aaksyunan ang mungkahi na magkaroon ng total ban sa Philippine Offshore Gaming Operators (POGO) sa bansa dahil sa sari-saring krimen gaya ng murder, kidnapping at prostitusyon.

Sa Laging Handa public briefing, sinabi ni DOJ Spokesman Atty. Mico Clavano na hindi pa napapag-usapan nina DOJ Secretary Crispin Remulla at Pangulong Marcos ang isyu kaya hintayin na lamang kung ano ang magiging aksyon dito ng presidente.

Kailangan din aniyang makuha ang pulso ng Kongreso sa total ban ng POGO sa bansa kaya abangan na lamang sa mga susunod na araw kung ano ang magiging desisyon ng presidente.

‘I believe, sir, this is a discussion that has to be made with the president. There are several calls to cancel or to take out POGOs altogether pero hindi pa iyan nadi-discuss ni Secretary Remulla kay President Bongbong Marcos and I think it’s a policy issue ‘no so first iyong President will have to set a direction tapos kailangan din i-discuss iyan sa Kongreso. So, we will wait for the discussions to be made and for sure we will follow the direction provided for by the President and Congress,” ani Clavano. (Aileen Taliping)