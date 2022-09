DLSU kasado sa UAAP resbak

TUTULDUKAN ng DLSU Green Archers ang masaklap na karansan sa semifinals ng nagdaang season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) sa Season 85 na magsisimula sa Oktubre 1 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Ang koponang nagpatalsik sa kanila sa semis, ang defending champion University of the Philippines Fighting Maroons ang unang makakasagupa ng DLSU sa opening game sa Sabado sa alas-4:00 ng hapon, pagkatapos ng tapatan ng Adamson Soaring Falcons at University of Santo Tomas Growling Tigers sa alas-2.

Huhugot ang Taft-based squad ng motibasyon sa nakuhang kampeonato sa 2022 PBA D-League Aspirant’s Cup, habang nakuha naman ang third place finish sa 15th Filoil EcoOil Preseason Cup.

“That’s why we’re here and why we joined this tournament. We just got to be a better team. We don’t just want to be better, we want to be a championship-caliber team,” pahayag ni Green Archers chief tactician Derrick Pumaren sa nagdaang panalo kontra sa Marinerong Pilipino sa D-League. (Gerard Arce)