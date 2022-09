Diamante 6 ginto sa COPA swimfest

ANIM sa pitong event ang dinomina ni Nicola Queen Diamante para tanghaling ‘most bemedalled’ swimmer sa pagtatapos ng 1st Novice Swim Championship nitong Linggo sa Teofilo Ildefonso swimming pool sa loob ng makasaysayang Rizal Memorial Sports Complex (RMSC) sa Malate, Manila.

Nasungkit ni Diamante, miyembro ng RSS Dolphines Swim Team, ang mga korona sa girls 11YO class A 25-meter free style sa oras na 14.30 segundo, butterfly (14.80), backstroke (16.30), breastroke (21.40), 50-meter freestyle (30.40) at 100m Individual Medley (1:29.40).

Kinapos si Diamante sa pagwalis sa lahat ng event sa naturang grassroots development program ng Congress of Philippine Aquatics, Inc. (COPA) na pinamumunuan ni Batangas 1st District Congressman Eric Buhain at suportado ng Speedo nang masilat kay Alex Pasia ng Sharknado Swimming Team sa 100m freestyle (45.80) sa tiyempong 1:09.10.

Noong nakaraang buwan sa Reunion swimfest ng COPA, tinanghal din si Diamante na top swimmer sa nabingwit na ng apat na gintong medalya sa Class A 100-m butterfly (1:21.30); 100m backstroke (1:24.70); 100m freestyle (1:11.00) at ang 200m back (3:04.90).

“Nagpapasalamat ako sa COPA dahil tuloy ang tournament nila sa mga kabataan tulad ko. Mas gagalingan ko pa po sa susunod,” pahayag ni Diamante.

Sinabi ni COPA Board member Chito Rivera na inaasahan niya ang malaking partisipasyon ng public school student habang inihayag ang planong doblehin ang bilang ng mga kalahok sa susunod na tournament — ang Reunion 3rd leg swim challenge sa Oktubre 22-23.

Naka-lineup din ang Sprint meet sa pagpapakilala ng SKINS Swim event (Nov. 12-13); at Short Course Yuletide Swimming Championship (Dis. 10-11).