Clariss pang-5, P483K kinubra

NAGBUSLO ng walong birdie kontra sa isang double bogey at tatlong bogey si Clarissmon ‘Clariss’ Guce upang isalba ang three-under 69 at tumabla sa panlimang puwesto na may $8,236 (P483K) premyo sa wakas ng 17th Epson Tour 2022 Leg 19 $225K (P13.2M) 7th Murphy USA El Dorado Shootout sa Mystic Creek Golf Club sa El Dorado, Arkansas nitong Linggo.

Limang palo lang ang agwat nang nagreynang si Britney Yada (65-205) sa Pinay parbuster na may 210 54-hole total gaya nina American Daniella Iacobelli at Finn Kiira Riihijarvi.

Nasa triple-tie rin para sa pang-17 naman si Dottie Ardina (71-214) na may $3,113 (P184K) at ang kakuwadra niya sa ICTSI (International Container Terminal Services, Inc) na si Abegail ‘Abby’ Arevalo napadpad sa apat na magkakasalo sa pang-53 (76-222) na may $925 (P54K).

Dalawang hampas ang panalo ni Yada na may $33,750K kontra sa kapwa Kanang si Bailey Tardy. (Ramil Cruz)