Caloy hinahasa bagong ‘armas’

HINDI maitago ng Japanese coach na si Munehiro Kugimiya ang kanyang matinding kumpiyansa sa atleta nitong si world champion Carlos Edriel “Caloy” Yulo na makakabalik sa Olympics, partikular sa 2024 Paris Games, dahil mayroon umano itong bagong ‘armas’ o routine sa floor exercise.

“See his toes? This is double layout double twists!,” sabi ni Kugiyama sa mahirap isagawa na tumbling na pilit na pine-perpekto ng Pilipinong gold medalist sa World Gymnastics Championship sa vault at pilak sa parallel bar.

Una nang binalewala ni Yulo ang injury sa kanyang daliri upang muling magwagi sa paborito nitong floor exercise at vault apparatus events sa ginanap na Japan Open (55th All Japan Seniors) kamakailan.

Ibinalita mismo ni Kugimiya ang pagwawagi ni Yulo sa unang torneo na sinalihan ng Pilipinong kampeon kasama ang iba pang tinuturuan nitong atleta sa torneo na nagsisilbing paghahanda na rin sa susunod na sasalihan ng multi-medallist sa Southeast Asian Games.

“He has injury in his finger in this time, but he stll competed and so he completed team and apparatus final,” sabi ni Kugimiya patungkol sa 22-anyos na si Yulo.

“After the competition we found issues for next World Championships. A month later we go to pre-camp in Paris and then go to World Championships! Keep going,“ sabi pa ni Kugimiya hinggil sa kabuuang plano nito para kay Yulo.

Nagwagi si Yulo ng ginto sa paborito nitong floor exercise habang nakatanso ito sa vault, naiuwi naman ng sinalihan nitong koponan na Team Tokushukai ang pilak na medalya. (Lito Oredo)