Bongga coverage sa bagyo: Sen. Nancy Binay pinuri ang ABS-CBN

Pinuri ni Sen. Nancy Binay ang ABS-CBN News para sa agarang pamamalita tungkol sa pananalasa ng bagyong Karding sa bansa.

Nagkaroon ng special coverage sa bagyong Karding ang DZMM TeleRadyo simula hapon hanggang madaling araw. Nagtuloy-tuloy lang din ang special coverage habang oras din ng “TV Patrol” kaya pwedeng tumutok sa dalawang programa. Nakaantabay din ang mga ABS-CBN reporters sa mga lokasyon kung saan inasahang dadaan ang bagyo.

Pinasalamatan ni Sen. Binay ang ABS-CBN dahil dito. “May prangkisa man o wala; mapa baha o bagyo tuloy tuloy pa rin ang serbisyo sa publiko. Maraming salamat. #IntheServiceoftheFilipinoPeople,” tweet niya na may kasamang litrato ng TeleRadyo news coverage.

Hinangaan ng mga manonood ang tuloy-tuloy na serbisyo ng ABS-CBN sa kabila ng kawalan ng prangkisa.

“You took away their franchise, but they are still serving the public,” ani Twitter user @Itsmemarvs13.

Pinasalamatan din ng madla ang Kapamilya PAGASA weather specialist na si Ariel Rojas. “This is the kind of public service we deserved. Kudos to Sir Alvin, Ms. Doris and the ever reliable Sir Ariel Rojas. Thank you for your sacrifices.”

Samantala, pinuri ng isang netizen ang kalidad ng live reports ng ABS-CBN News. “May something talaga sa lighting ng live reports ng ABS-CBN, ano? Hinahagupit na ng bagyo pero ang ganda pa rin ng lighting. Kudos sa field crew. Hindi biro ang trabaho niyo. Ingat kayo,” komento ni @jmsantosreyes.

Natural na lamang umano para sa mga mamamahayag ang ganitong pamamalita lalo na sa mga oras na higit silang kinakailangan ng mga mamamayan.

Sabi ni Alvin Elchico, nakatatak na sa kanilang DNA ang paghahatid ng balita. “Nakatatak na sa DNA namin ‘yun eh. May prangkisa or wala… Basta, may sakuna, nandyan po ang DZMM TeleRadyo.”

Patuloy nga namang pinapatunayan ng ABS-CBN ang kanilang hangaring paglingkuran ang mga Pilipino saan man sa mundo.